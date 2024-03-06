Курс валют на 6 березня: Долар в банках додав 5 копійок, євро — 10 копійок

У середу, на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та у 10 копійок продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці та у продажу подорожчав на 2 копійки. Курс євро додав 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,25−38,70 грн. Євро купують за 41,42 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,58−38,62, євро — 41,89−42,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,37−38,42 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,69−41,72 грн/євро.

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