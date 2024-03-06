Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 420 270 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 березня 2024, 8:11
Втрати ворога за 5 березня: 1 250 російських окупантів, 21 танк, 58 БПЛА та 1 корабель
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Втрати ворога
- особового складу — близько 420270 (+1250) осіб,
- танків — 6678 (+21) од,
- бойових броньованих машин — 12728 (+40) од,
- артилерійських систем — 10308 (+50) од,
- РСЗВ — 1008 (+1) од,
- засоби ППО — 701 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7921 (+58),
- крилаті ракети — 1918 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13479 (+56) од,
- спеціальна техніка — 1642 (+12).
Джерело: Мінфін
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