Індекс страху та жадібності криптовалютного ринку поставив новий рекорд

5 березня індекс страху та жадібності ринку цифрових активів зріс на 8% порівняно з попереднім днем та перевищив 90%, що стало першим досягненням такого рівня з лютого 2021 року. Про це свідчать цифри інформаційно-аналітичної платформи CoinMarketCap.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Це показує, що ринок нині переживає кризу «крайньої жадібності». Аналітики CoinMarketCap звертають увагу криптоінвесторів: на тлі турбулентності ринку його учасники можуть демонструвати крайні форми емоційної поведінки.

Наприклад, ставати жадібними, коли ринок росте, або спонтанно продавати активи через ірраціональну реакцію тимчасове падіння котирувань.

Індекс крайнього страху та жадібності може не тільки демонструвати сприятливу можливість для інвестування, а й означати, що на ринок чекає неминуча корекція.

«Не ведіться на маніпуляції новинами, але витягайте з цього зиск, щоб зрозуміти, як ринок бачить потенціал ціни на криптоактиви в певний період часу», — рекомендують експерти CoinMarketCap.

Індекс страху і жадібності коливається від 0 до 100 і складається з показників: волатильність (25%), обсяг ринкових торгів (25%), активність у соціальних мережах (15%), ринкові огляди та дослідження (15%), рівень домінування біткоїнів загальному обсязі (10%) та аналіз тематичної пошукової видачі Google (10%).