Латвійська авіакомпанія airBaltic повідомила про рекордний прибуток за всю історію. У 2023 році компанія отримала прибуток у розмірі 34 млн євро, що на 88 млн євро більше, ніж роком раніше.
airBaltic отримала рекордний прибуток за всю історію
Фінансові показники
Крім того, виторг airBaltic зріс до рекордно високого рівня в 668 млн євро, що на 34% більше, ніж у 2022 році.
«Завдяки рекордному доходу, що перевищує пів мільярда євро, найвищому прибутку в історії компанії, вражаючим рекордним показником EBITDAR та іншим позитивним бізнес-показникам, airBaltic перевершила допандемічний рівень», — прокоментував дані річного звіту компанії її президент і генеральний директор Мартін Гаус.
airBaltic завершила 2023 рік з історично найвищим показником EBITDAR в 159 млн євро, перевищивши показник 2022 року на 76 млн євро. Кількість перевезених компанією пасажирів зросла на 36% до 4,5 млн осіб.
Число рейсів за рік збільшилося на 30% — до 65 500.
Довідка
Air Baltic Corporation AS — акціонерне товариство, засноване 1995 року. Головним акціонером з 96,14% акцій є Латвійська Республіка, а Ларсу Туесен володіє рештою 3,86% через фірму Aircraft Leasing 1 SIA, що належить виключно йому.
Компанія пропонує рейси більш ніж у 70 напрямків у Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та в Кавказькому регіоні.
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