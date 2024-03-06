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6 березня 2024, 9:54

airBaltic отримала рекордний прибуток за всю історію

Латвійська авіакомпанія airBaltic повідомила про рекордний прибуток за всю історію. У 2023 році компанія отримала прибуток у розмірі 34 млн євро, що на 88 млн євро більше, ніж роком раніше.

Латвійська авіакомпанія airBaltic повідомила про рекордний прибуток за всю історію.
Фото:depositphotos
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Фінансові показники

Крім того, виторг airBaltic зріс до рекордно високого рівня в 668 млн євро, що на 34% більше, ніж у 2022 році.

«Завдяки рекордному доходу, що перевищує пів мільярда євро, найвищому прибутку в історії компанії, вражаючим рекордним показником EBITDAR та іншим позитивним бізнес-показникам, airBaltic перевершила допандемічний рівень», — прокоментував дані річного звіту компанії її президент і генеральний директор Мартін Гаус.

airBaltic завершила 2023 рік з історично найвищим показником EBITDAR в 159 млн євро, перевищивши показник 2022 року на 76 млн євро. Кількість перевезених компанією пасажирів зросла на 36% до 4,5 млн осіб.

Число рейсів за рік збільшилося на 30% — до 65 500.

Довідка

Air Baltic Corporation AS — акціонерне товариство, засноване 1995 року. Головним акціонером з 96,14% акцій є Латвійська Республіка, а Ларсу Туесен володіє рештою 3,86% через фірму Aircraft Leasing 1 SIA, що належить виключно йому.

Компанія пропонує рейси більш ніж у 70 напрямків у Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та в Кавказькому регіоні.

Джерело: Мінфін
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