Уряд виділяє додаткові 9,3 млрд грн на програму швидкої відбудови

Один із пріоритетів роботи Уряду — це створити умови, аби якомога більше українців поверталися із-за кордону. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 5 березня.

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Швидка відбудова

«Для цього ми продовжуємо програму швидкої відбудови. Виділяємо сьогодні додаткові 9,3 млрд гривень для 13 регіонів. На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури», — розповів Прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля в питанні повернення українців не йдеться про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Зокрема, це швидка відбудова інфраструктури, більше безпеки, кращі умови для життя, більше можливостей самореалізації. В цьому питанні Уряд також продовжує європейські реформи.

Прем'єр-міністр наголосив, що динаміка євроінтеграції має залишатися такою ж високою, як і в попередні 2 роки.

«Очікуємо, що вже цього місяця Єврокомісія затвердить переговорну рамку з Україною. Це один з ключових кроків для початку процесу перемовин про наш вступ до ЄС», — відзначив Шмигаль.