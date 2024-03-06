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6 березня 2024, 9:16

Уряд виділяє додаткові 9,3 млрд грн на програму швидкої відбудови

Один із пріоритетів роботи Уряду — це створити умови, аби якомога більше українців поверталися із-за кордону. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 5 березня.

Один із пріоритетів роботи Уряду — це створити умови, аби якомога більше українців поверталися із-за кордону.

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Швидка відбудова

«Для цього ми продовжуємо програму швидкої відбудови. Виділяємо сьогодні додаткові 9,3 млрд гривень для 13 регіонів. На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури», — розповів Прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля в питанні повернення українців не йдеться про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Зокрема, це швидка відбудова інфраструктури, більше безпеки, кращі умови для життя, більше можливостей самореалізації. В цьому питанні Уряд також продовжує європейські реформи.

Прем'єр-міністр наголосив, що динаміка євроінтеграції має залишатися такою ж високою, як і в попередні 2 роки.

«Очікуємо, що вже цього місяця Єврокомісія затвердить переговорну рамку з Україною. Це один з ключових кроків для початку процесу перемовин про наш вступ до ЄС», — відзначив Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
gorobezus
gorobezus
6 березня 2024, 10:21
#
Ну-ну, на Победе в Днепре дом до сих пор не восстановили, хотя прилет был больше года назад.
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0
gorobezus
gorobezus
6 березня 2024, 11:13
#
А насчет безопасности даже не смешно. Особенно когда просыпаешься в полвторого ночи от того что в твой дом прилетело.
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