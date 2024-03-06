Rozetka ввела оплату за доставку у власні пункти видачі

Раніше послуга була безкоштовною, а тепер коштує 35 грн, про це йдеться в повідомленні на сайті Rozetka .

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Безкоштовна доставка для покупок діє від 700 грн, а на кошик менше цієї суми, зокрема вартістю 699 грн, діє тариф 35 грн.

Нові умови доставки товарів

термін резерву — 2 дні від планованої дати видачі;

дата видачі вказується під час підтвердження замовлення;

доступна оплата подарунковим сертифікатом;

можна оплатити замовлення у магазині карткою або готівкою.

«Ви можете відмовитися від частини замовлення, відтак, ви оплачуєте вартість лише того товару, який забираєте. У разі відмови від частини замовлення вартість послуги з організації доставки за адресою видачі товару — не повертається/сплачується в повному обсязі», — пояснили в компанії.

Також для замовлень товарів від інших продавців, діють окремі умови доставки.

Раніше інтернет-магазин також запровадив вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн, хоча до цього його можна було здійснювати без обмежень. Тепер сайт просто не дозволить покупцеві оформити замовлення на меншу суму.