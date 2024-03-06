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6 березня 2024, 8:53

Rozetka ввела оплату за доставку у власні пункти видачі

Раніше послуга була безкоштовною, а тепер коштує 35 грн, про це йдеться в повідомленні на сайті Rozetka.

Раніше послуга була безкоштовною, а тепер коштує 35 грн, про це йдеться в повідомленні на сайті Rozetka.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниБезкоштовна доставка для покупок діє від 700 грн, а на кошик менше цієї суми, зокрема вартістю 699 грн, діє тариф 35 грн.
Фото:forbes.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Безкоштовна доставка для покупок діє від 700 грн, а на кошик менше цієї суми, зокрема вартістю 699 грн, діє тариф 35 грн.

Нові умови доставки товарів

  • термін резерву — 2 дні від планованої дати видачі;
  • дата видачі вказується під час підтвердження замовлення;
  • доступна оплата подарунковим сертифікатом;
  • можна оплатити замовлення у магазині карткою або готівкою.

«Ви можете відмовитися від частини замовлення, відтак, ви оплачуєте вартість лише того товару, який забираєте. У разі відмови від частини замовлення вартість послуги з організації доставки за адресою видачі товару — не повертається/сплачується в повному обсязі», — пояснили в компанії.

Також для замовлень товарів від інших продавців, діють окремі умови доставки.

Раніше інтернет-магазин також запровадив вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн, хоча до цього його можна було здійснювати без обмежень. Тепер сайт просто не дозволить покупцеві оформити замовлення на меншу суму.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 37

+
+290
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
6 березня 2024, 9:11
#
Епоха жадібності… останній хапок…
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
6 березня 2024, 9:47
#
А вся логистика оюди , оренда вони за дякую
+
+175
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
6 березня 2024, 9:59
#
Доставка — то їх єдина перевага… була…
цінова політика у них не конкурентна вже давно…
+
+58
mantis05
mantis05
6 березня 2024, 10:30
#
Мы как будто в разных эпохах живём с вами. Они уже лет 6−7 как сдохли, когда покупаешь несколько товаров, и они их отдельно отправляют с разных складов. Т. е. у них товары всегда дороже, нежели у конкурентов, при этом и на доставке ничего не сэкономить. Дохлая площадка.
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 11:32
#
когда покупаешь несколько товаров, и они их отдельно отправляют с разных складов.

Якщо різні продавці продають через Розетку різні товари — то звісно вони будуть відправлятись з різних складів.

Це працює однаково на більшості маркетплейсів: Амазоні, Алегро, Аліекспрес.

у них товары всегда дороже, нежели у конкурентов

А хто конкуренти продавців Розетки? І як бути з тим що на Розетці один товар може продаватись різними продавцями за різною ціною?

Дивно що для вас це дивно.

+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 березня 2024, 12:52
#
Нет, речь именно о продавце розетка. Берешь несколько товаров в разных категориях и едут они почему-то разными заказами.
+
+15
BobKickass
BobKickass
6 березня 2024, 12:58
#
Так, бо з різних складів. Таке буває.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 березня 2024, 13:13
#
Угу, но бывает так пока только у розетки. В том же комфи такого нет.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
6 березня 2024, 10:03
#
Яка оренда? У райцентрах Розетка як правило будує окремий МАФ для точки видачі. Більше дратує *** Розетки з акціями та знижками
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 10:31
#
Яка оренда?

А ти на вулиці забираєш товар?

У райцентрах Розетка як правило будує окремий МАФ для точки видачі.

МАФ теж займає площу і платить за це місту. А також платить за електрику, зарплатню персоналу, зарплатню та за пальне водію чи службі доставки через яку товари доїзжають до райцентра.

Ну й дивлячись який райцентр, бо в моєму райцентрі Розетка була в звичайній будівлі поруч з магазинами. Де саме Розетка видає товари в МАФ-ах?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
6 березня 2024, 10:42
#
Там де живу я - дві точки видачі Розетки у окремих МАФах з сендвіч панелей , одна на ринку, інша на зупинці де людей багато.
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 11:35
#
Ну так, а розмір Райцентру який? В моєму мешкає 100 тисяч. В моєму обласному центрі мешкає півтора міліона і тут Розетка ніколи не мала МАФів.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
6 березня 2024, 10:53
#
А раніше, виходить, вони це робили безкоштовно?)) Вся ця логістика входила у вартість товару …
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 11:34
#
Раніше це просто закладалось в ціну товара. Безкоштовно це ніколи не було.

Зараз це видокремили як окрему оплату, можливо щоб було зручніше замовляти в різних продавців доставку саме в центр видачі Розетки. Бо зараз багато хто продає лише з доставкою через НП чи іншу службу і це завжди дорожче ніж 35₴ яки збирається брати Розетка.
+
+148
Riojas
Riojas
6 березня 2024, 9:28
#
Ну и нафиг вы нужны тогда?)) Дорогие вещи и так выгоднее было покупать условном Амазоне и везти сюда. Покупал мелочь, чтобы не платить доставку, даже если было дороже.
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 9:39
#
Доставка з Амазона кошткує меньше 35₴?

Наскільки пам'ятаю в Нової пошти мініпальна платня за міжнародну доставку 5$, тобто 191₴. Це без врахування вартості розтоможки та доставки по Україні.
+
+15
Riojas
Riojas
6 березня 2024, 11:21
#
Вы же не будете везти с Амазона условное стекло для телефона за сто гривен, правильно? На товаре средней стоимости (ну там apple watch или обувь) отобъется и доставка в 5$ и растаможка. Я не представляю, кто покупает в розетке товары из ценовой категории 500−1000 долларов. Купить мелочь было выгоднее там, чем искать на олх и платить за доставку. Если доставка теперь не конкурентный фактор, то можно и поискать.
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 11:36
#
Вы же не будете везти с Амазона условное стекло для телефона за сто гривен, правильно?

Якщо його не буде в Розетці - доведеться везти з Амазона, чи Алі.

А 35₴ доставки це те що змусить вас замовити скло не на Розетці, а на Амазоні?
+
0
Tboy
Tboy
6 березня 2024, 9:48
#
Можна було зробити нормально — від 300 грн. А до 300 — 15грн. Так ні, нажертися не можуть. Може тоді варто всім супермаркетам ввести плату за доставку продуктів до своїх магазинів?! Купуєш молоко — заплати ще за доставку в магазин! Розетка піде за кораблем
+
+15
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 10:00
#
Може тоді варто всім супермаркетам ввести плату за доставку продуктів до своїх магазинів?!

Відкрию велику таємницю: вона вже є і закладена в ціні. І ти навіть не знаєш скільки саме ти платишь за це.

Купуєш молоко — заплати ще за доставку в магазин!

А ти думаєш що це безплатно? Ну то спитай по чому молоко у хазяїна в селі. Буде мабуть в половину дешевше від ціни магазина.

Та й ще врахуй що там справжне молоко з великою жирністю, а не перероблений продукт який молоко нагадує лише кольором.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
6 березня 2024, 11:19
#
Три лiтри, если вы открываете нам тайну и рассказываете, что магазины УЖЕ закладывают в цену товара доставку, то какого хера тогда к этому товару, где цена доставки УЖЕ заложена, добавлять ЕЩЕ РАЗ оплату за доставку?
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 11:37
#
если вы открываете нам тайну и рассказываете, что магазины УЖЕ закладывают в цену товара доставку, то какого хера тогда к этому товару, где цена доставки УЖЕ заложена, добавлять ЕЩЕ РАЗ оплату за доставку?

Якщо ціна за доставку береться окремо то якого хера ти брешеш що вона закладена в ціну товара?
+
+59
Андрій М***к
Андрій М***к
6 березня 2024, 9:51
#
Хотів замовити через розетку кілька товарів. Побачив що платна доставка. Замовив в двох інших магазинах з безкоштовною доставкою. Це при тому що в іменитих магазинах накрут на товар нормальний, дивишсЯ на хотлайні чи є Екаталозі…ціни у всіх однакові, але доставка в інших безкоштовна.
+
+75
penetrator1963
penetrator1963
6 березня 2024, 10:12
#
35 грн не такая уж и высокая стоимость доставки, с учётом того, что у НП просто переместить по городу 50 грн. но по факту бесплатная доставка в точки выдачи как раз и была тем конкурентным преимуществом, хотя доставляли они многие позиции очень медленно по нынешним меркам.
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 10:32
#
Та народ взагалі з пальца зраду висмоктав. В НП та Укрпошті навіть переслати папірець — 50 гривень.
+
0
Tboy
Tboy
6 березня 2024, 10:39
#
В НП та Укрпошті навіть переслати папірець — 50 гривень.

а до чого тут пощтові оператори до інтернет магазину?

як Ви самі вище написали — Розетка вже в ціні товару має закладену вартість доставки! так чого ще ми маємо додатково оплачувати доставку їхнього товару в їхній магазин?
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 11:38
#
а до чого тут пощтові оператори до інтернет магазину?

До доставки товара, бо ми обговорюємо саме доставку товару конкретно у ваше місце проживання.

Розетка вже в ціні товару має закладену вартість доставки! т

А тепер відокремила.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
6 березня 2024, 10:56
#
НП і інші поштові оператори заробляють на доставці і у вартість доставляємої продукції ціну не закладають … :)
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 11:39
#
Ну так чому Розетці не можна заробляти на доставці. Тим більш що вона і раніше так робила, просто ціна доставки була захована в ціні товара.
+
+45
Lolik1837
Lolik1837
6 березня 2024, 10:48
#
Вы,penetraror1962, путаете «мягкое» с «теплым» . Речь идёт не о том дорого или нет 35 грн. А о том, что зачем мне вообще теперь покупать товар у Розетки , если у конкурента та же цена, но доставка бесплатная? Скажите, если в Розетке товар стоит 500 грн, а в «Алло» или «Комфи» этот же товар стоит эти же 500 грн, только там за доставку с меня не возьмут эти 35 грн, то нах. мне впала это Розетка?! Пусть лесом идёт со своей жадностью
+
0
Lolik1837
Lolik1837
6 березня 2024, 10:42
#
Розетка, Комфи, цитрус, алло, фокстрот и множество , множество других магазинов имеют , зачастую,одну и ту же цену на один и тот же товар . И , лично у меня, при остальных равных условиях, выбор падал на тот магазин , где была бесплатная доставка. Розетку теперь вычеркиваю. Дорогая «Розетка» идите нах… со своей жадностью
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
6 березня 2024, 10:50
#
Розетка, Комфи, цитрус, алло, фокстрот и множество , множество других магазинов имеют , зачастую,одну и ту же цену на один и тот же товар — то Вам здалося, антимонопольний комітет з Вам не згідний очевидно)))))
+
0
Три літри
Три літри
6 березня 2024, 11:40
#
А я вибираю той магазин де ітогова ціна меньше. Навіть якщо за доставку треба платити окремо.
+
0
KValera
KValera
6 березня 2024, 10:47
#
Рынок урегулирует этот вопрос.
+
0
cuddleminister
cuddleminister
6 березня 2024, 10:49
#
О, очередные математики, которые думают, что если добавить +35 гривен доставки к заказу, то они получат на 35*КОЛИЧЕСТВО больше денег))
+
0
BobKickass
BobKickass
6 березня 2024, 11:52
#
Плата за достаку не так страшно, в порівнянні з тим, що Розетка після початку повномасштабної війни може лише відправляти товар ТИЖДЕНЬ. Оце зашквар, я останнього разу переплатив не одну сотню, за те щоб на відміну від розетки, відправили одразу.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
6 березня 2024, 12:01
#
Ещё важный нюанс! Если вы заказали, к примеру, 2 товара по 350 грн, то доставка бесплатная. Но если вы отказались от какого-то из них, то вам досчитают 35 грн за доставку (:
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