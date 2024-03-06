Раніше послуга була безкоштовною, а тепер коштує 35 грн, про це йдеться в повідомленні на сайті Rozetka.
Rozetka ввела оплату за доставку у власні пункти видачі
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Безкоштовна доставка для покупок діє від 700 грн, а на кошик менше цієї суми, зокрема вартістю 699 грн, діє тариф 35 грн.
Нові умови доставки товарів
- термін резерву — 2 дні від планованої дати видачі;
- дата видачі вказується під час підтвердження замовлення;
- доступна оплата подарунковим сертифікатом;
- можна оплатити замовлення у магазині карткою або готівкою.
«Ви можете відмовитися від частини замовлення, відтак, ви оплачуєте вартість лише того товару, який забираєте. У разі відмови від частини замовлення вартість послуги з організації доставки за адресою видачі товару — не повертається/сплачується в повному обсязі», — пояснили в компанії.
Також для замовлень товарів від інших продавців, діють окремі умови доставки.
Раніше інтернет-магазин також запровадив вартість мінімального замовлення на рівні 200 грн, хоча до цього його можна було здійснювати без обмежень. Тепер сайт просто не дозволить покупцеві оформити замовлення на меншу суму.
Коментарі - 37
цінова політика у них не конкурентна вже давно…
Якщо різні продавці продають через Розетку різні товари — то звісно вони будуть відправлятись з різних складів.
Це працює однаково на більшості маркетплейсів: Амазоні, Алегро, Аліекспрес.
у них товары всегда дороже, нежели у конкурентов
А хто конкуренти продавців Розетки? І як бути з тим що на Розетці один товар може продаватись різними продавцями за різною ціною?
Дивно що для вас це дивно.
А ти на вулиці забираєш товар?
У райцентрах Розетка як правило будує окремий МАФ для точки видачі.
МАФ теж займає площу і платить за це місту. А також платить за електрику, зарплатню персоналу, зарплатню та за пальне водію чи службі доставки через яку товари доїзжають до райцентра.
Ну й дивлячись який райцентр, бо в моєму райцентрі Розетка була в звичайній будівлі поруч з магазинами. Де саме Розетка видає товари в МАФ-ах?
Зараз це видокремили як окрему оплату, можливо щоб було зручніше замовляти в різних продавців доставку саме в центр видачі Розетки. Бо зараз багато хто продає лише з доставкою через НП чи іншу службу і це завжди дорожче ніж 35₴ яки збирається брати Розетка.
Наскільки пам'ятаю в Нової пошти мініпальна платня за міжнародну доставку 5$, тобто 191₴. Це без врахування вартості розтоможки та доставки по Україні.
Якщо його не буде в Розетці - доведеться везти з Амазона, чи Алі.
А 35₴ доставки це те що змусить вас замовити скло не на Розетці, а на Амазоні?
Відкрию велику таємницю: вона вже є і закладена в ціні. І ти навіть не знаєш скільки саме ти платишь за це.
Купуєш молоко — заплати ще за доставку в магазин!
А ти думаєш що це безплатно? Ну то спитай по чому молоко у хазяїна в селі. Буде мабуть в половину дешевше від ціни магазина.
Та й ще врахуй що там справжне молоко з великою жирністю, а не перероблений продукт який молоко нагадує лише кольором.
Якщо ціна за доставку береться окремо то якого хера ти брешеш що вона закладена в ціну товара?
а до чого тут пощтові оператори до інтернет магазину?
як Ви самі вище написали — Розетка вже в ціні товару має закладену вартість доставки! так чого ще ми маємо додатково оплачувати доставку їхнього товару в їхній магазин?
До доставки товара, бо ми обговорюємо саме доставку товару конкретно у ваше місце проживання.
Розетка вже в ціні товару має закладену вартість доставки! т
А тепер відокремила.