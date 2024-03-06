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6 березня 2024, 8:29

Україна залучить від МБРР $1,5 млрд для підтримки бізнесу

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом $1,5 млрд для підтримки бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом $1,5 млрд для підтримки бізнесу.
Фото: aspi.com.ua

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Що відомо

Залучення $1,5 млрд допоможе підтримувати бізнес, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність, наголосив Шмигаль.

Також, за словами премʼєра, Кабмін затвердив постанову, що визначає умови позики від Канади.

«Це додатково 2 млрд канадських доларів (понад $1,5 млрд), які можемо отримати вже цього року», — повідомив Шмигаль.

Крім того, він повідомив, що Україна працює з партнерами над створенням великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на пʼять років під 0%.

Прем'єр-міністр наголосив, що ці кошти підуть на будівництво, ремонт, логістику, освіту та інші цілі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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