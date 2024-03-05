Курс валют на вечір 5 березня: долар на міжбанку зріс на 9 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 5 березня Закриття 5 березня Зміни долар 38,31/38,33 38,37/38,42 6/9 євро 41,55/41,56 41,62/41,66 7/10

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,65 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,60, євро — 41,88−42,00 грн.

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