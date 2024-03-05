До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
5 березня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 5 березня: долар на міжбанку зріс на 9 копійок
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Відкриття 5 березня
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Закриття 5 березня
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Зміни
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38,31/38,33
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38,37/38,42
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6/9
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41,55/41,56
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41,62/41,66
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7/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,65 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,60−38,60, євро — 41,88−42,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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