Президент схвалив реформу корпоративного управління для держкомпаній

Президент Володимир Зеленський підписав закон (№ 5593-д) щодо удосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава. Документ повернено за підписом президента 5 березня, свідчить інформація у картці законопроекту.

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Що відомо про реформу

Цей документ є однією з важливих умов виконання євроінтеграційних зобов'язань України.

Закон нормує низку питань, пов'язаних із діяльністю державних підприємств. Зокрема, це стосується запровадження політики державної власності, яку затверджуватиме уряд.

Водночас політика винагороди керівників та членів наглядових рад державних підприємств та державна дивідендна політика будуть частинами політики державної власності.

Наглядові поради всіх ДП затверджуватимуть стратегічні плани розвитку, а також інвестиційні та фінансові плани.

Передбачається зміна процедури винагороди керівників ДП та членів наглядових рад. Політика винагороди міститиме принципи та методологічні підходи, на основі яких наглядові ради встановлюватимуть розмір винагороди керівників ДП.

Закон також нормує процедуру звільнення членів наглядової ради — запроваджується вичерпний перелік підстав для звільнення.

Документ визначає підходи до дивідендної політики держави, яку також затверджуватиме уряд.