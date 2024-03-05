Клієнти Ощаду з великого корпоративного бізнесу збільшили залишки на рахунках більш ніж удвічі

За результатами 2023 року Ощадбанк посів перше місце серед українських банків за зростанням обсягу залишків коштів юридичних осіб. Банк збільшив свою частку ринку до 8,2% і піднявся на четверте місце за обсягом пасивів юридичних осіб — їхня загальна сума на кінець минулого року становить 110 млрд грн.

При цьому річний приріст коштів лише великих корпоративних клієнтів Ощаду становить 37,6 млрд грн, що більше ніж приріст коштів загального портфеля юридичних осіб у майже всіх інших банків на ринку.

«Завдяки довірі наших клієнтів як з державного, так і з комерційного сектору річний приріст залучених коштів клієнтів та контрагентів корпоративного бізнесу Ощаду становить 140% за рік при середньому ринковому показнику зростання на 35%. У січні 2024 року ми зберегли динаміку зростання — приріст за перший місяць року становить 7%. Разом із тим Ощадбанк продовжує співпрацю з профільними міністерствами для розробки програм кредитування пріоритетних сегментів економіки країни, на які планує спрямувати свою ліквідність, що зростає», — підкреслив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.