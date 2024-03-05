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5 березня 2024, 15:46

65% українців святкують 8 березня. Половина українок не очікують подарунків — опитування Viber

Минулого року було зареєстровано законопроєкт про перенесення Міжнародного жіночого дня 8 березня на День української жінки 25 лютого (день народження Лесі Українки). Команда Rakuten Viber запитала, коли користувачі планують святкувати та чи очікують привітання.

Минулого року було зареєстровано законопроєкт про перенесення Міжнародного жіночого дня 8 березня на День української жінки 25 лютого (день народження Лесі Українки).
Фото: freepik.com

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Результати опитування показали, що 59% українців святкуватимуть 8 березня, як і раніше. 6% відзначають і Міжнародний жіночий день, і День української жінки (25 лютого). Ще 5% святкували лише 25 лютого. Крім того, близько третини (30%) не відзначатимуть жодну з дат цьогоріч.

На питання «Коли ви плануєте святкувати цьогоріч?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Святкуватиму, як і раніше, 8 березня — 59%;
  • Не святкую взагалі — 30%;
  • Святкую в обидві дати. Чим більше свят, тим краще — 6%;
  • Святкували 25 лютого, хоча свято і не затвердили — 5%.

Чи очікують жінки привітання на 8 березня

Команда Rakuten Viber окремо запитала українок, чи очікують вони на привітання з Міжнародним жіночим днем.

Близько половини жінок не чекають на подарунки: 24% не очікують їх ні від кого, 14% очікують лише на усні привітання та повідомлення. До того ж 13% відповіли, що найкраще привітання — це донат.

Водночас 34% українок очікують подарунків від найближчих, ще 15% — і від близьких, і на роботі / в університеті / в школі.

Відповіді на питання «Чи очікуєте ви на привітання з Міжнародним жіночим днем?» розподілилися таким чином:

  • Так, очікую подарунків, але тільки від найближчих — 34%;
  • Ні, не очікую ні від кого — 24%;
  • Так, очікую подарунків і від близьких, і на роботі / в університеті / в школі — 15%;
  • Очікую тільки на усні привітання та повідомлення — 14%;
  • Ні, зараз найкраще привітання — це донат — 13%.

Опитування

В анонімному опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 60 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Джерело: Мінфін
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