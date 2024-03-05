65% українців святкують 8 березня. Половина українок не очікують подарунків — опитування Viber

Минулого року було зареєстровано законопроєкт про перенесення Міжнародного жіночого дня 8 березня на День української жінки 25 лютого (день народження Лесі Українки). Команда Rakuten Viber запитала, коли користувачі планують святкувати та чи очікують привітання.

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Результати опитування показали, що 59% українців святкуватимуть 8 березня, як і раніше. 6% відзначають і Міжнародний жіночий день, і День української жінки (25 лютого). Ще 5% святкували лише 25 лютого. Крім того, близько третини (30%) не відзначатимуть жодну з дат цьогоріч.

На питання «Коли ви плануєте святкувати цьогоріч?» відповіді розподілилися наступним чином:

Святкуватиму, як і раніше, 8 березня — 59%;

Не святкую взагалі — 30%;

Святкую в обидві дати. Чим більше свят, тим краще — 6%;

Святкували 25 лютого, хоча свято і не затвердили — 5%.

Чи очікують жінки привітання на 8 березня

Команда Rakuten Viber окремо запитала українок, чи очікують вони на привітання з Міжнародним жіночим днем.

Близько половини жінок не чекають на подарунки: 24% не очікують їх ні від кого, 14% очікують лише на усні привітання та повідомлення. До того ж 13% відповіли, що найкраще привітання — це донат.

Водночас 34% українок очікують подарунків від найближчих, ще 15% — і від близьких, і на роботі / в університеті / в школі.

Відповіді на питання «Чи очікуєте ви на привітання з Міжнародним жіночим днем?» розподілилися таким чином:

Так, очікую подарунків, але тільки від найближчих — 34%;

Ні, не очікую ні від кого — 24%;

Так, очікую подарунків і від близьких, і на роботі / в університеті / в школі — 15%;

Очікую тільки на усні привітання та повідомлення — 14%;

Ні, зараз найкраще привітання — це донат — 13%.

Опитування

В анонімному опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 60 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.