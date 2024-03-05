Колишні керівники Twitter подали позов проти Ілона Маска на $128 млн

Четверо колишніх топменеджерів Twitter (X) подали до суду на власника соцмережі Ілона Маска про стягнення невиплаченої вихідної допомоги на суму понад $128 млн, пише Financial Times .

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Що відомо

Позов подали колишні CEO Twitter Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал, директор з юридичних та політичних питань Віджая Гадде та юрисконсульт Шон Еджетт.

У позові йдеться, що підприємець «обманом звинуватив їх у неналежній поведінці» та змусив піти з компанії.

Зазначається, що при звільненні новий власник соцмережі відмовив колишнім керівникам у вихідній допомозі. З позову випливає, що кожному з топменеджерів належала річна зарплата та «сотні тисяч опціонів на акції». У випадку Агравала йдеться про майже $60 млн.