Китай оголосив офіційну мету зростання ВВП на 5% у 2024 році

Глава Держради КНР Лі Цян оголосив у вівторок амбітний цільовий показник зростання економіки приблизно на 5%, обіцявши зробити кроки до перетворення китайської моделі розвитку та послабити ризики, що загострилися через банкрутство забудовників та боргову кризу місцевих органів влади. Про це пише Reuters.

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У звіті перед Всекитайськими народними зборами — подобою законодавчого органу, який затверджує плани комуністичного керівництва КНР — Лі також наголосив на збільшенні оборонних витрат, посиливши риторику щодо Тайваню.

Мета зростання економіки в поточному році — близько 5% — залишилася такою самою, як у 2023-му, але виконати її буде важче, оскільки відновлення після пандемії коронавірусу втратило запал, вважають аналітики, вказуючи, що Пекін сигналізує, що пріоритетом для уряду є зростання, а не реформи.

«Цього року досягти зростання в 5% складніше, ніж минулого, тому що база для порівняння вища, що говорить про те, що керівництво країни має намір підтримувати економічне зростання», — сказав Тао Чуань із Soochow Securities.

Цей рік розпочався для КНР різким падінням фондового ринку та з дефляції на рівні, небаченому з часів світової фінансової кризи 2008−2009 років. Криза на ринку нерухомості та проблеми заборгованості місцевих органів влади продовжуються, посилюючи тиск на чиновників, від яких все більше чекають вироблення нової економічної політики — зокрема, проринкових реформ та заходів для підвищення доходів споживачів.