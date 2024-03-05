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5 березня 2024, 13:05

Китай оголосив офіційну мету зростання ВВП на 5% у 2024 році

Глава Держради КНР Лі Цян оголосив у вівторок амбітний цільовий показник зростання економіки приблизно на 5%, обіцявши зробити кроки до перетворення китайської моделі розвитку та послабити ризики, що загострилися через банкрутство забудовників та боргову кризу місцевих органів влади. Про це пише Reuters.

Глава Держради КНР Лі Цян оголосив у вівторок амбітний цільовий показник зростання економіки приблизно на 5%, обіцявши зробити кроки до перетворення китайської моделі розвитку та послабити ризики, що загострилися через банкрутство забудовників та боргову кризу місцевих органів влади.

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У звіті перед Всекитайськими народними зборами — подобою законодавчого органу, який затверджує плани комуністичного керівництва КНР — Лі також наголосив на збільшенні оборонних витрат, посиливши риторику щодо Тайваню.

Мета зростання економіки в поточному році — близько 5% — залишилася такою самою, як у 2023-му, але виконати її буде важче, оскільки відновлення після пандемії коронавірусу втратило запал, вважають аналітики, вказуючи, що Пекін сигналізує, що пріоритетом для уряду є зростання, а не реформи.

«Цього року досягти зростання в 5% складніше, ніж минулого, тому що база для порівняння вища, що говорить про те, що керівництво країни має намір підтримувати економічне зростання», — сказав Тао Чуань із Soochow Securities.

Цей рік розпочався для КНР різким падінням фондового ринку та з дефляції на рівні, небаченому з часів світової фінансової кризи 2008−2009 років. Криза на ринку нерухомості та проблеми заборгованості місцевих органів влади продовжуються, посилюючи тиск на чиновників, від яких все більше чекають вироблення нової економічної політики — зокрема, проринкових реформ та заходів для підвищення доходів споживачів.

Джерело: Мінфін
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