Україна експортує рекордний обсяг електроенергії до п’яти країн

У вівторок, 5 березня, Україна планує експортувати до п’яти країн рекордний із початку року обсяг електроенергії. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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Експорт електроенергії

Укренерго експортує електроенергію до 5 країн:

Словаччини,

Угорщини,

Польщі,

Румунії,

Молдови.

В компанії пояснили, що протягом доби планується поставити 13 393 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт.

Енергетики нагадали, що з 1 березня технічно можлива максимальна потужність для експорту електроенергії з України та Молдови до Європи складає 550 МВт в годину. Таке рішення 29 лютого ухвалили оператори систем передачі країн континентальної Європи ENTSO-E.

«Звертаємо увагу — експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі», — йдеться в повідомленні.

Також в Укренерго зазначили, що повноводдя в річках та сонячна погода сприяють активній роботі гідроелектростанцій та електростанцій на ВДЕ. Завдяки цьому виробники електроенергії мають можливість не тільки забезпечувати потреби українських споживачів, але й збільшувати обсяги виробництва та продажу.

Імпорт електроенергії

Імпорт електроенергії запланований дуже незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини та Румунії.

Загальний обсяг 76 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 37 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Споживання

Вчора, у понеділок 4 березня, добовий максимум споживання вчора був зафіксований о 19:00, його рівень був на 1,2% вище, ніж в попередній робочий день — п’ятницю, 1 березня. Таке підвищення споживання є характерним для початку робочого тижня.

Сьогодні, 5 березня, станом на 09:40 рівень споживання електроенергії на 0,8% нижче за відповідний показник понеділка 4 березня.