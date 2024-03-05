Турецький нафтотермінал припинив операції з російською нафтою

Турецький термінал Дертйол, один із середніх за розміром середземноморських нафтових портів, який у 2023 році прийняв рекордні обсяги російської нафти, більше не прийматиме вантажі з росії внаслідок посилення санкційного тиску з боку Сполучених Штатів.

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Після запровадження західними країнами санкцій проти москви за повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року Туреччина стала одним із найбільших імпортерів російської нафти та палива. У відповідь на санкції росія перенаправила постачання замість Європи та США до Азії, Туреччини та Африки.

Компанія Global Terminal Services (GTS), яка керує терміналом Дертйол, повідомила, що повідомила клієнтів про те, що не прийматиме вантажі з росії.

«GTS вирішила перервати всі можливі операції, пов'язані з російською нафтою, і наприкінці лютого 2024 року повідомила своїх клієнтів, що навіть за відсутності порушення будь-яких законів, правил чи санкцій компанія не прийматиме продукцію російського походження чи продукцію, відвантажену з російських портів, як додатковий захід до чинних санкційних правил», — повідомили в компанії.

Згідно з заявою GTS, усі попередні операції здійснювалися у повній відповідності до санкцій, у тому числі з дотриманням цінової стелі на нафту, встановленої країнами G7.

«Новий підхід GTS — це додатковий захід, покликаний усунути наслідки дій, які знаходяться поза сферою її впливу та контролю, незважаючи на зусилля компанії до дотримання всіх чинних санкційних правил», — додала GTS.

Загроза введення Вашингтоном санкцій проти фінансових компаній, які ведуть бізнес із росією, вже вдарила по турецько-російській торгівлі, порушивши або загальмувавши деякі платежі як за російську нафту, так і за турецький експорт.

Термінал GTS займається імпортом, експортом та зберіганням палива та сирої нафти. За даними аналітичної компанії Kpler, термінал у 2023 році прийняв 11,74 мільйона барелів російської сировини — у сім разів більше від загального обсягу від усіх відправників у 2021 році.

Експорт з терміналу в 2023 році підскочив майже вп'ятеро порівняно з 2021-м, приблизно до 24,7 мільйона барелів, випливає з даних Kpler.

Останній танкер з російським пальним прибув у Дертйол 19 лютого, доставивши 511 000 барелів дизельного пального з Приморська, свідчать дані Kpler.

GTS повідомила, що продовжить приймати вантажі з росії, які були заявлені до повідомлення про припинення торгівлі.

Після перевалки в Дертйолі нафта зазвичай експортувалася в грецькі порти Корінф, Елефсіс і Салоніки, а також Роттердам і Антверпен.