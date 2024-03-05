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5 березня 2024, 11:37

Американська Viavi купує британську Spirent Communications за $1,28 мільярда

Американська компанія з виробництва комунікаційного обладнання Viavi Solutions Inc погодилася придбати британську компанію з тестування телекомунікацій Spirent Communications приблизно на 1,01 мільярда фунтів ($1,28 мільярда), повідомили компанії у вівторок.

Американська компанія з виробництва комунікаційного обладнання Viavi Solutions Inc погодилася придбати британську компанію з тестування телекомунікацій Spirent Communications приблизно на 1,01 мільярда фунтів ($1,28 мільярда), повідомили компанії у вівторок.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоУ рамках угоди акціонери Spirent отримають $175 на акцію, що включає спеціальний дивіденд у розмірі $2,5 на акцію Spirent замість будь-якого остаточного дивіденду за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

У рамках угоди акціонери Spirent отримають $175 на акцію, що включає спеціальний дивіденд у розмірі $2,5 на акцію Spirent замість будь-якого остаточного дивіденду за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Вартість угоди за акцію має премію приблизно на 61,4% до ціни закриття Spirent у $108,4 4 березня.

Реакція акцій

Акції Spirent злетіли на 60% до $173,5 за акцію на початку торгів у вівторок.

Очікується, що угода допоможе Viavi Solutions збільшити свій досвід у сфері штучного інтелекту та машинного навчання, безпеки, хмарної архітектури та автоматизації.

У рамках угоди приватна інвестиційна компанія Silver Lake зробить довгострокові інвестиції в розмірі $400 мільйонів у Viavi Solutions, додали компанії.

Джерело: Мінфін
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