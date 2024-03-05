Курс валют на 5 березня: Долар та євро знову подорожчали на готівковому ринку

У вівторок, на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці подорожчав на 5 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро додав 1 копійку у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,15−38,65 грн. Євро купують за 41,40 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,57−38,60, євро — 41,85−41,99 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,31−38,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,55−41,56 грн/євро.

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