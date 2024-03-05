Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 419 020 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 березня 2024, 8:06
Втрати ворога за 4 березня: 1 070 російських окупантів, 9 танків та 18 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 419020 (+1070) осіб,
- танків — 6657 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 12688 (+28) од,
- артилерійських систем — 10258 (+48) од,
- РСЗВ — 1007 (+3) од,
- засоби ППО — 700 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7863 (+18),
- крилаті ракети — 1917 (+1),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13423 (+49) од,
- спеціальна техніка — 1630 (+9).
Джерело: Мінфін
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