Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони вже перерахували понад 34 мільярди гривень

З початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 34 млрд грн, у лютому 2024 року — понад 846 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Залишок коштів

Станом на 1 березня 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить понад 1,6 млрд грн.

За минулий місяць на спецрахунок надійшло майже 675 млн грн. Загалом від початку війни на спецрахунок надійшло понад 35,5 млрд грн в еквіваленті.

Хто перераховує кошти

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу). З-за кордону в іноземній валюті надійшло понад 15,8 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо

Перерахувати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.