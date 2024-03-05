Франція інвестує 5 мільйонів євро у відновлення Чернігівщини

Міністерство відновлення України, Чернігівська ОВА та Французька агенція міжнародного технічного співробітництва Expertise France уклали Меморандум про співпрацю у відбудові Чернігівської області. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

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Що відомо

Зазначається, що вже триває спільна робота над конкретними проєктами, які будуть повністю або частково реалізовуватись на Чернігівщині, в загальному обсязі понад 5 млн євро.

У міністерстві додали, що Франція вже бере активну участь у відновленні Чернігівської області. Зокрема, Чернігівщина отримала від уряду Франції гуманітарну допомогу та підтримку у сфері транспорту та інфраструктури, у відновленні закладів культури та охорони здоров’я, а також в питаннях оцінки руйнувань та проєктування відбудови регіону.