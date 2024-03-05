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5 березня 2024, 8:34

Вартість угод M&A в Україні у 2023 році перевищила довоєнний рівень — дослідження KPMG

У 2023 році український ринок M&A відчув покращення — з оголошенням 47 угод обсяг активності зріс майже на 70% порівняно з показниками 2022 року. Також зросла середня вартість M&A угод, свідчать результати щорічного звіту KPMG в Україні M&A Radar 2023.

У 2023 році український ринок M&A відчув покращення — з оголошенням 47 угод обсяг активності зріс майже на 70% порівняно з показниками 2022 року.
Фото:depositphotos

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Як змінилася вартість угод

За минулий рік вартість угод M&A в Україні перевищила рівень 2020 року, подвоївши значення 2022 року. Через низьку прозорість угод (лише 60% розкривають свою вартість) справжня вартість потенційно може бути ще вищою, зазначається в дослідженні.

Також зросла середня вартість M&A угод в Україні. Зокрема, у 2022 році цей показник склав $26 млн. Це найнижче досягнення з часів Революції гідності. У 2023 році цей показник зріс до $44,6 млн.

Вартість угод навіть перевищила результати 2021 року внаслідок придбання Lifecell компанією NJJ Capital за $500 млн в кінці 2023-го, йдеться в коментарі KPMG.

Обережні наміри інвесторів, обумовлені війною, проявилися у відносно невеликій кількості угод вартістю понад $100 млн у 2023 році — було оголошено лише про три такі угоди.

Частка угод за участю українських інвесторів зросла у 2023-му проти попереднього року: на них припадає 36% від загальної вартості та 51% від загального обсягу угод з M&A, укладених в Україні. Це відновлення також частково зумовлено додатковими заходами, які були впроваджені Національним банком України для запобігання відтоку капіталу, пояснили в KPMG.

Найсуттєвіша угода за участю українських інвесторів, оголошена у 2023 році, стосувалася Namsen Limited, найбільшого акціонера Kernel, що знаходиться під контролем Андрія Веревського.

Компанія придбала 30,25 млн акцій із загальної кількості 52,06 млн, що належали міноритарним акціонерам. Загальна вартість придбання склала $136,1 млн. Відбулося пожвавлення придбання іноземних активів українськими інвесторами, що нагадує відновлення активності в період після Революції гідності у 2013−2014 роках.

У 2022-му було здійснено пʼять угод, а в 2023-му — шість, що є помітним зростанням порівняно з однією угодою на рік, зафіксованою в 2020—2021 роках. Найзначніша угода стосувалася придбання компанією «Епіцентр К» частки в польському операторі спортивних магазинів Intersport Polska S.A. за $11 млн. Розмір частки не розголошується.

Водночас DTEK Renewables BV, операційна компанія, що управляє активами ДТЕК у сфері відновлюваної енергетики, придбала фотоелектричну сонячну електростанцію з встановленою потужністю 49,38 МВт у Finas Invest — румунського розробника у сфері альтернативної енергетики. Конкретні умови цієї угоди не розголошуються.

Іноземні інвестори виявляють зацікавленість в укладанні угод в секторі ІТ, що становило 65% усіх угод, в яких брали участь іноземні інвестори у 2023 році (11 угод).

Інвестори з Європи (із загальною вартістю угод $571,5 млн за вісьмома угодами) та Північної Америки (з $214,3 млн за вісьмома угодами) разом склали 100% усіх угод за участі іноземних інвесторів з оголошеною вартістю та 94% від загального обсягу угод у 2023 році.

У 2022-му активність у сфері M&A в Україні була переважно зосереджена в чотирьох секторах: інновації та технології, сільське господарство, нерухомість та будівництво, транспорт та інфраструктура. Разом на ці сектори припадало майже 57% вартості угод і трохи менш як 64% загального обсягу угод у 2023 році.

ІТ-індустрія традиційно є ключовою опорою українського ринку M&A. Серед учасників знакових угод — компанії Horizon Capital LLP, яка очолила групу інвесторів у придбанні частки в Preply Inc. (розмір частки залишається нерозкритим), та Mythical Games, яка придбала DMarket, український блокчейн-ринок ігор.

У 2022 році було оголошено 19 угод загальною вартістю $440 млн, що становило 68% обсягу всіх угод і 89% вартості угод українського ринку M&A. Частково на рівень угод 2022-го вплинув успішний 2021 рік, коли було укладено значну кількість угод як за обсягом, так і за вартістю.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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