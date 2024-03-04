До закриття міжбанку курс долара зріс на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 16 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
4 березня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 4 березня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 4 березня
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Закриття 4 березня
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Зміни
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38,18/38,20
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38,31/38,33
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13/13
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41,45/41,45
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41,61/41,62
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16/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 41,35 грн, а продають за 41,95 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,52−38,60, євро — 41,84−41,98 грн.
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Джерело: Мінфін
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