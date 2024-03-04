Курс валют на 4 березня: Долар та євро дорожчають на готівковому ринку

У понеділок, на готівковому ринку курс долара додав 9 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці подорожчав на 4 копійки, у продажу втратив 1 копійку. Курс євро додав 5 копійок у купівлі та 8 копійок продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,09−38,56 грн. Євро купують за 41,25 грн, а продають за 41,90 грн.

За даними валютного аукціону, начорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,54−38,59, євро — 41,80−41,98 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,18−38,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,45−41,45 грн/євро.

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