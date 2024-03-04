Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 417 950 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 березня 2024, 8:13
Втрати ворога за 3 березня: 1 150 російських окупантів, 8 танків та 2 БПЛА
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 417950 (+1150) осіб,
- танків — 6648(+8) од,
- бойових броньованих машин — 12660 (+21) од,
- артилерійських систем — 10210 (+22) од,
- РСЗВ — 1004 (+1) од,
- засоби ППО — 698 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7845 (+2),
- крилаті ракети — 1916 (+1),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13374 (+42) од,
- спеціальна техніка — 1621 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі