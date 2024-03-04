Кредитний ліміт для приватного сектору України від британської фінансової установи British International Investment стане доступним з квітня. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
4 березня 2024, 8:36
Велика Британія з квітня виділить 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту для бізнесу в Україні
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Що відомо
У British International Investment заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні.
Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування через залучення партнерських фінансових організацій в Україні.
«Раніше British International Investment не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна», — повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
Джерело: Мінфін
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