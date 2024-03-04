Велика Британія з квітня виділить 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту для бізнесу в Україні

Що відомо

У British International Investment заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні.

Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування через залучення партнерських фінансових організацій в Україні.

«Раніше British International Investment не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна», — повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.