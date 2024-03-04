Як почати бізнес з Китаєм без ризиків: чек-лист для початківців та підприємців

Китай має репутацію світового виробничого гіганта та пропонує безмежні можливості для підприємців з усього світу. Однак новачків турбує, з чого розпочати бізнес з Китаєм? Які є підводні камені та як уникнути труднощів? Про етапи налагодження бізнесу, та про те як побудувати плідну співпрацю з Китаєм нам розповіли в компанії DiFreight, яка вже понад три роки супроводжує та консультує українських підприємців. Про те, як налагодити співпрацю з китайськими постачальниками, та які етапи потрібно врахувати щоб не втратити час та гроші, читайте далі у статті.

Команда DiFreight за роботою

Етап 1. Пошук та перевірка постачальників

Вибір надійних партнерів вимагає аналізу їхньої репутації, досвіду, сертифікації продукції та відгуків інших клієнтів. Щоб бути впевненим у своєму постачальнику на 100%, краще звернутися по допомогу до спеціалістів. Наприклад спеціалісти компанії DiFreight допомагають з перевіркою реєстраційних та офіційних документів постачальника та виявляють недобросовісних продавців.

Етап 2. Перемовини з постачальниками

На цьому етапі ви обговорюєте важливі деталі співпраці з китайськими партнерами, включаючи ціни, час доставки, якість товарів, гарантії та умови повернення товарів. Під час обговорення співпраці, баєри супроводжують перемовини своїх клієнтів, оскільки відмінно володіють китайскою мовою та знають особливості роботи з китайськими компаніями, а отже тут Ви уникнете ризиків непорозуміння та несподіванок у майбутньому.

Етап 3. Викуп товару

Після того, як ви визначилися з постачальником, потрібно здійснити викуп та оплату. «Щоб уникнути складнощів з замовленням та оплатою, краще просто відправте ваше замовлення до нас та оплатіть його. Ми самі викупимо товар і приймемо його на нашому складі у Китаї» — коментують професіонали .

Етап 4. Інспекція товару

Не зайвою буде перевірка вантажу, щоб впевнитися у відповідності товарів замовленню перед тим, як їх відправити до місця призначення.

Склад DiFreight у Китаї, в місті Фошань

«Якщо наші спеціалісти знаходять невідповідності замовлення — можна повернути товар постачальнику для заміни або відшкодування вартості» — коментують в компанії.

Етап 5. Логістика та доставка

Завдяки налагодженим транспортним ланцюгам та глибокому розумінню всіх аспектів оподаткування і страхування, компанія надасть повний спектр послуг з логістики та доставки. У DiFreight допоможуть :

обрати найефективніший спосіб транспортування вашого вантажу морем чи авіа, з урахуванням вашого бюджету та термінів доставки;

розрахувати витрати на доставку та можливі податки, забезпечити прозору та детальну інформацію щодо вартості всього процесу;

організувати страхування вашого вантажу для повної безпеки під час транспортування.

«Ми щотижня здійснюємо відправлення з Китаю, що гарантує вам швидку та надійну доставку. Крім того, ви маєте можливість відслідковувати маршрут вантажу через особистий кабінет нашого клієнта або телеграм-бот для трекінгу вантажів» — запевняють в компанії.

Навчальний курс для підприємців

А щоб навчитися самостійно викуповувати товари в Китаї, перегляньте безкоштовний навчальний курс «Як почати бізнес з Китаєм». Це відмінний ресурс для початківців та досвідчених підприємців, які прагнуть розширити свої знання та покращити свої навички у торгівлі з Китаєм.

В підсумку, успішний бізнес з Китаєм починається з ретельного планування, налагодження довірливих відносин з надійними постачальниками, а також вмілого управління логістикою та доставкою. Завдяки професійному підходу досвідченого партнера як DiFreight, ви можете мінімізувати ризики та максимізувати можливості вашого бізнесу на міжнародному рівні.

Тож звернутися в DiFreight за консультацією можна через пошту company@difreight.com або за номером +380672909486