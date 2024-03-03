У monobank стався технічний збій (оновлено)

У неділю, 3 березня, у застосунку monobank стався технічний збій. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте», — написав він.

«Мінфін» попросив техпідтримку monobank прокоментувати ситуацію. Там заявили, що, проблеми можуть відобразитися на роботі з застосунком або з проведенням платежів.

Оновлено

Станом на 11:55 monobank працює у звичному режимі.

«Вже все добре. Дуже перепрошую ще раз», — повідомив Гороховський.