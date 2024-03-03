У неділю, 3 березня, у застосунку monobank стався технічний збій. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
3 березня 2024, 11:00
У monobank стався технічний збій (оновлено)
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«У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте», — написав він.
«Мінфін» попросив техпідтримку monobank прокоментувати ситуацію. Там заявили, що, проблеми можуть відобразитися на роботі з застосунком або з проведенням платежів.
Оновлено
Станом на 11:55 monobank працює у звичному режимі.
«Вже все добре. Дуже перепрошую ще раз», — повідомив Гороховський.
Джерело: Мінфін
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