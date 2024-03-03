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3 березня 2024, 13:12

У Литві почнуть конфіскувати авто з російськими номерами

У Литві власники автомобілів з російськими номерами мають зареєструвати свої транспортні засоби до 11 березня або виїхати з території країни та Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба Митниці Литви.

У Литві власники автомобілів з російськими номерами мають зареєструвати свої транспортні засоби до 11 березня або виїхати з території країни та Європейського Союзу.
Фото: pixabay.com

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За даними литовської митниці, на території Литви досі перебувають люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в росії.

«До 11 березня вони повинні або зареєструвати транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС. З 11 березня особи, які матимуть автомобілі з російськими номерами, будуть вважатися такими, що порушили положення законодавства, і притягуватимуться до відповідальності, передбаченої статтею 515 КУпАП, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля», — йдеться в повідомленні.

Причина «дедлайна»

В митній службі зазначили, що Литва імплементує Регламент Ради Європи №. 833/2014, вимоги санкцій, які дозволяли до 2023 року 19 грудня реєструвати автомобілі, які в'їхали в ЄС.

З 2024 року 11 березня авто, зареєстровані у рф, не можуть перебувати на території Литви або повинні пройти перереєстрацію до цього часу.

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Виняток

Виняток поширюється на громадян рф, які прямують транзитом в Калінінградську область або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих в росії за спрощеним проїзним документом.

Такий транзит через територію Литви не може тривати довше 24 годин. Під час транзиту транспортний засіб повинен супроводжувати його власник. Якщо власника в машині немає, транспортний засіб в Литву не пустять.

Джерело: Мінфін
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