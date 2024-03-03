Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 416 800 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 березня 2024, 8:05
Втрати ворога за 2 березня: 1 160 російських окупантів, 16 танків та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 416800 (+1160) осіб,
- танків — 6640 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 12639 (+28) од,
- артилерійських систем — 10188 (+35) од,
- РСЗВ — 1003 (+0) од,
- засоби ППО — 696 (+0) од,
- літаків — 347 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7843 (+14),
- крилаті ракети — 1915 (+0),
- кораблі/катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13332 (+65) од,
- спеціальна техніка — 1620 (+3).
Джерело: Мінфін
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