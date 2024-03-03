«Роснєфть» розпочала продаж німецьких активів

Російський нафтовий гігант «Роснєфть» починає продаж своїх німецьких активів і хоче завершити процес до вересня. Про це повідомляє Reuters.

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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Німеччина передала активи «Роснєфти» в країні, в тому числі головний берлінський нафтопереробний завод ПХК, під опіку уряду у вересні 2022 року.

Відтоді термін опіки було продовжено, а позов «Роснєфті» про оскарження рішення Берліна торік було відхилено судом.

Нинішня опіка над німецькими активами «Роснєфті» закінчується 10 березня, а термін нової опіки встановлений ще на шість місяців, через що російські власники прагнуть продати активи до вересня 2024 року.

«Роснефть-Росія» зараз заявила, що почала процес продажів і хоче завершити його в період подальшого продовження опіки", — йдеться в заяві представника Міністерства економіки Німеччини.

Також німецькі урядовці хочуть перевірити це, включно з подальшими правовими гарантіями. Основною метою їхніх дій залишається забезпечення енергопостачання, особливо безпека діяльності PCK Schwedt.

Активи «Роснєфті» в Німеччині

Російські ЗМІ оцінюють активи «Роснєфті» в Німеччині приблизно в $7 млрд. Раніше Москва критикувала можливу націоналізацію активів і заявляла, що захищатиме свої інтереси.

«Роснефті» належить 54,17% НПЗ PCK Schwedt. Раніше Shell окремо оголосила про продаж своєї 37,5% частки в нафтопереробному заводі, який постачає більшу частину палива в Берлін, британській Prax Group.

Представник міністерства економіки Німеччини відвідає завод 8 березня і пояснить його працівникам подальші кроки, повідомили в міністерстві.