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3 березня 2024, 9:36

ЄС скоротив імпорт російської металургійної продукції у 2023 році майже на 40%

Європейський союз за підсумками 2023 року скоротив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з росії на 39,5% у порівнянні з 2022 роком — до 4,8 млн т. Про це свідчать дані Eurostat, повідомляє GMK Center.

Європейський союз за підсумками 2023 року скоротив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з росії на 39,5% у порівнянні з 2022 роком — до 4,8 млн т.
Фото: pixabay.com

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Витрати на імпорт російської продукції ГМК за минулий рік скоротились на 38,5% у порівнянні з 2022 роком — до 2,4 млрд євро.

Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати — 69,4% від загального обсягу імпорту. За рік ЄС імпортував з рф 3,11 млн т відповідної продукції, що на 16,6% менше р./р. Основний обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію — 1,22 млн т (-16,8% р./р.).

Поставки залізної руди з рф в ЄС за 2023 рік становили 332,3 тис. т, що на 88,2% менше у порівнянні з 2022 роком. Більшу частину сировини відвантажено до Словаччини — 185,94 тис. т (-66% р./р.). Імпорт феросплавів склав 46,1 тис. т (-63,9% р./р.), чавуну — 1,4 млн т (+20,1% р./р.), металобрухту — 35,1 тис. т (-95,3% р./р.).

Основні споживачі російської продукції

Серед основних споживачів цієї російської продукції ГМК у 2023 році були:

  • чавун — Італія — 1,18 млн т (+22,1% р./р.);
  • феросплави — Нідерланди — 34,5 тис. т (-67,5% р./р.);
  • брухт — Литва — 31,35 тис. т (+84% р./р.).

За підсумками грудня 2023 року ЄС збільшив імпорт продукції ГМК з рф на 104,3% м./м., але скоротився на 34,8% р./р. — до 414,5 тис. т. Витрати на імпорт зросли на 98,7% м./м. й скоротились на 17,5% р./р., до 185,2 млн євро.

Попри запроваджені проти росії санкції, гірничо-металургійний комплекс рф продовжує отримувати значні прибутки від експорту продукції до ЄС. Хоча показники значно зменшились порівняно з 2022 роком, зокрема минулого року експорт складав 7,92 млн т на 3,87 млрд євро, поставки поки залишаються на високому рівні.

Джерело: Мінфін
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