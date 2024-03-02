Сенат Канади схвалив етап ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною

Профільний комітет Сенату Канади схвалив законопроєкт про ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Документ отримав підтримку без будь-яких змін. Про це повідомляє Укрінформ.

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Тепер законопроєкт буде повернуто на остаточне затвердження повним складом Сенату, наступний пленарний тиждень у якому розпочнеться 19 березня.

Оскільки раніше цей законопроєкт уже подолав такий само триетапний шлях у Палаті громад, після фінального схвалення Сенатом для набуття чинності йому залишиться лише отримати підпис генерал-губернатора.

Нагадаємо

Оригінальна Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій.

У вересні минулого року під час візиту до Оттави президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо підписав оновлену Угоду, яка тепер покриває також торгівлю послугами, а не лише товарами, інвестиції, телекомунікації й інші перспективні сфери.

За підсумками 2021 року товарообіг між Канадою та Україною досяг рекордного рівня, наблизившись до $350 млн. У 2022 році він трохи знизився через фактори, переважно пов’язані із початком повномасштабного вторгнення рф.