ЄС розблокував для Угорщини ще 2 мільярди євро

Угорщині вдалося розблокувати близько 2 млрд євро із фондів Європейського Союзу, оскільки уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана досяг подальшого прогресу у відновленні надзвичайно важливого фінансування. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Європейська комісія розблокувала останній транш після того, як Угорщина виконала так звані тематичні умови, пов’язані з освітньою підготовкою та гендерною рівністю, повідомив речник виконавчого органу ЄС Штефан де Кеерсмакер.

Хоча ці кошти є частиною виділення Угорщині понад 30 млрд євро, які ЄС вирішив затримати більше ніж рік тому, умови, виконані Будапештом, не були пов’язані з побоюваннями щодо верховенства права чи корупції — основними причинами заморожування фінансування.

У грудні ЄС розблокував 10,2 млрд євро після того, як Угорщина задовольнила вимоги блоку щодо посилення незалежності судової системи.

Згідно з останнім рішенням, сума коштів, які ЄС продовжує утримувати від Угорщини, знизилася приблизно до 19 млрд євро, сказав де Кеерсмакер. Близько половини з них становлять гранти та позики на одужання від COVID-19, а інша половина — так звані фонди згуртованості.

Варто зазначити, що фонди згуртованості підтримують ті держави-члени ЄС, в яких валовий національний дохід на душу населення нижчий від 90% середнього рівня країн-членів ЄС.