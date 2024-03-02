Частка непрацюючих кредитів у банківській системі знизилася до 36,7%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 лютого 2024 року становила 36,7%, що на 0,6 в. п. нижче показника станом на 1 січня. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Регулятор зазначив, що обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 1,9 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 13,4 млрд грн.

Нацбанк нагадав, що попередні результати оцінки стійкості Національного банку свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.