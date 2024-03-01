До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 11 копійки у купівлі та у продажу.
1 березня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 1 березня: на міжбанку долар додав 15 копійок, а євро 11
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Відкриття 1 березня
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Закриття 1 березня
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Зміни
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38,03/38,05
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38,18/38,20
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15/15
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41,12/41,14
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41,23/41,25
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11/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,50 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,90 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,60, євро — 41,75−41,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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