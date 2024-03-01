Курс валют на вечір 1 березня: на міжбанку долар додав 15 копійок, а євро 11

До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 11 копійки у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 1 березня Закриття 1 березня Зміни долар 38,03/38,05 38,18/38,20 15/15 євро 41,12/41,14 41,23/41,25 11/11

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,50 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,60, євро — 41,75−41,90 грн.

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