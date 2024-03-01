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1 березня 2024, 14:50

FinAwards 2024: коли відбудеться церемонія нагородження і як туди потрапити

Імена переможців премії FinAwards 2024 стануть відомими зовсім скоро. Церемонія нагородження відбудеться вже 29 березня.

Імена переможців премії FinAwards 2024 стануть відомими зовсім скоро.
FinAwards 2024

Про премію

Премію FinAwards заснували сайти Minfin.com.ua і Finance.ua. За шість років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч за звання найкращих борються понад 250 учасників фінансового ринку України. Переможців визначать у 31 номінації. Серед претендентів на відзнаки — представники банків, МФО, страхові компанії, інвестиційні проєкти та інфлюенсери.

Віддати свій голос і підтримати тих, хто на вашу думку, заслуговує на перемогу у кожній із номінацій, можна на сайті премії. Голосування стартувало 19 лютого та триватиме до 17 березня, адже вже зараз б'є всі рекорди. Станом на 29 лютого, на сайті було 20 474 голосів. І ця цифра продовжує рости.

Чому слід прийти на церемонію нагородження FinAwards 2024

Фінальним етапом стане спеціальна церемонія, де будуть оголошені переможці у кожній з номінацій. Щоб потрапити на захід, слід придбати квиток. Важливо: 500 грн з кожного квитка буде передано в благодійний фонд Tabletochki.

До того ж відвідування церемонії відкриє нові можливості для гостей, які зможуть не лише дізнатися про лідерів фінансової галузі з перших вуст, а й особисто познайомитися інноваторами галузі. А разом з тим, наприклад, знайти нових партнерів чи клієнтів для бізнес-проєктів.

Окрім корисного нетворкінгу, на відвідувачів заходу чекає й бонус у вигляді розважальної програми та фуршету. А ще — можливість зробити фото та відео на згадку про подію.

Хто допомагає з проведенням премії

ПриватБанк задає тренди та тенденції банківського ринку, дбає про фінансове життя клієнтів, створюючи зручні інноваційні сервіси та піклуючись про безпеку.

Джерело: Мінфін
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