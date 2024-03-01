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1 березня 2024, 14:03

Бізнес пом’якшив негативні оцінки щодо ділової активності — опитування підприємств у лютому

У лютому бізнес пом’якшив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року.

У лютому бізнес пом’якшив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності.
Фото: pixabay.com

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У лютому 2024 року ІОДА зріс до 47,5 з 41,0 у січні.

«Водночас високі безпекові ризики, затримка з надходженням зовнішнього фінансування, логістичні проблеми через блокування західного кордону, слабкий інвестиційний попит, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонне послаблення економічної діяльності на початку року продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування», — йдеться в повідомленні регулятора.

Підприємства торгівлі

Підприємства торгівлі єдині серед опитаних секторів позитивно оцінили свою ділову активність завдяки зниженню інфляційного тиску, збереженню стійкості валютного ринку та сталому споживчому попиту: секторальний індекс у лютому зріс до 50,1 з 38,9 у січні.

На відміну від двох попередніх місяців торговельні компанії прогнозували збільшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу, а також поліпшили оцінки щодо залишків товарів для продажу.

Унаслідок збільшення витрат на логістику через блокування західного кордону респонденти очікували суттєвого збільшення вартості товарів, закуплених для продажу, водночас послабили оцінки щодо зменшення торговельної маржі.

Підприємства промисловості

Підприємства промисловості пом’якшили, проте зберегли песимістичні очікування щодо результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на високі безпекові ризики та логістичні проблеми через блокування західного кордону: секторальний індекс у лютому становив 48,3 (у січні - 43,7).

На відміну від попереднього місяця респонденти прогнозували зростання обсягів виготовленої продукції. Пом’якшилися негативні оцінки як щодо обсягів нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних, так і щодо залишків готової продукції.

Збереглися прогнози щодо зменшення обсягів незавершеного виробництва, а також запасів сировини та матеріалів. На тлі послаблення очікувань стосовно зростання цін на сировину та матеріали промисловці прогнозували повільніше здорожчання продукції власного виробництва.

Підприємства сфери послуг

Підприємства сфери послуг також пом’якшили, але зберегли негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив, зважаючи на посилення безпекових ризиків, збільшення витрат на логістику та слабкий попит: секторальний індекс становив 45,3 порівняно з 40,4 у січні.

Респонденти очікували на повільніше зменшення обсягів нових замовлень, наданих послуг та послуг у процесі виконання, а також прогнозували уповільнення темпів зростання як закупівельних цін, так і вартості власної продукції / послуг.

Підприємства будівництва

Підприємства будівництва п’ятий місяць поспіль надали найпесимістичніші серед опитаних секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на сезонне послаблення економічної активності, слабкий інвестиційний попит та значний дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 43,7 порівняно з 31,9 у січні.

Респонденти суттєво послабили негативні оцінки щодо обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів.

Також будівельники пом’якшили песимістичні оцінки щодо доступності підрядників, водночас не прогнозували змін обсягів закупівлі їхніх послуг, попри очікування значного прискорення темпів росту вартості цих послуг.

Очікування щодо зростання закупівельних цін незначно послабились, щодо здорожчання власної продукції - збереглися на високому рівні.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими

Керівники підприємств торгівлі очікують на незначне збільшення чисельності працівників, решта опитаних прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу, найскладніша ситуація — в секторі будівництва.

Опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 22 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 448 підприємств. Серед опитаних підприємств 45,3% - компанії промисловості, 28,3% - сфери послуг, 21,7% - торгівлі, 4,7% - будівництва; 33,5% респондентів — великі підприємства, 28,1% - середні, 38,4% - малі.

33,3% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 10,3% - лише експортні операції, 16,1% - лише імпортні операції, 40,4% - не здійснюють зовнішні економічні операції.

Регулятор зазначає, що результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
1 березня 2024, 14:43
#
Бред — видно выборка была не случайная.
как на счет тех — кого налоговая кошмарит?
а как на счет могилизационных законов что собираются принимать?
мой муж собирается в этом месяце закрывать ФОП — ибо новый законопроект лишает его отсрочки — смысла нет вести официально бизнесс с таким раскладом.
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