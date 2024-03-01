Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя» (фото)

Сьогодні, в перший день весни, Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Як виглядає монета

На аверсі монеті розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.

На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям — брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку.

Характеристики

Пам’ятна монета «Батьківське щастя» виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

Тираж монети — до 100 000 штук (у сувенірній упаковці).

Автор дизайну — Владислав Яровий.

Де придбати

З 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

Загалом через інтернет-магазин НБУ планується реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу — 15 тисяч.

Також у квітні цього року буде введена в обіг пам’ятна монета «Батьківське щастя» зі срібла. Про це НБУ повідомить додатково.