Курс валют на 1 березня: Долар та євро подешевшали на готівковому ринку на 10 копійок

У п'ятницю, в перший день весни, на готівковому ринку курс долара втратив 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці подорожчав на 1 копійку, у продажу на 1 копійку подешевшав. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,50 грн. Євро купують за 41,20 грн, а продають за 41,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,43−38,50, євро — 41,70−41,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,03−38,05 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,12−41,14 грн/євро.

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