Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 414 680 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 березня 2024, 8:28
Втрати ворога за 29 лютого: 920 російських окупантів, 17 танків та 3 літаки
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Втрати ворога
- особового складу — близько 414680 (+920) осіб,
- танків — 6610 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 12582 (+30) од,
- артилерійських систем — 10106 (+36) од,
- РСЗВ — 1000 (+0) од,
- засоби ППО — 691 (+1) од,
- літаків — 345 (+3) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7794 (+26),
- крилаті ракети — 1912 (+0),
- кораблі/катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13206 (+54) од,
- спеціальна техніка — 1611 (+10).
Джерело: Мінфін
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