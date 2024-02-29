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29 лютого 2024, 14:30

Currys відмовилася від пропозиції щодо придбання Elliott

Фірма Currys з Великобританії заявила про відмову від нової пропозиції, зробленої інвесткомпанією Elliott Advisors, яка передбачає її придбання за $951 мільйон. На сьогодні це останній етап у протистоянні за поглинання, яке ведеться з конкурентом з КНР, зазначають аналітики LBLV. Так, раніше JD.com повідомила, що теж думає над придбанням Currys, але конкретної пропозиції поки що не зробила.

Британська компанія повідомила, що друга пропозиція Elliott передбачає покупку кожної акції за £0,67, тоді як раніше вона пропонувала £0,62. У Currys вважали навіть покращену пропозицію недостатньою, а також такою, що не враховує весь масштаб перспектив її розвитку. На початку минулих денних торгів вартість цінних паперів компанії складала £0,68.

Currys, що торгує побутовими електроприладами в багатьох європейських країнах, зазнавала значних труднощів з розвитком протягом останньої пари років, оскільки доходи її клієнтів знизилися. Водночас у неї зберігаються значні перспективи.

Звістка про можливе поглинання вже спричинила суттєве підвищення ціни акцій Currys

На початку цього року фірма заявила, що очікує від свого прибутку зростання, вищого за аналітичні прогнози. Зріст показників буде забезпечено покращенням довіри споживачів та розвитком її бізнесу у Північній Європі.

JD.com вбачає цікавим придбання Currys, оскільки її магазини та склади можуть допомогти з розширенням бізнесу китайської фірми на європейському ринку, що особливо важливо в умовах невисокого попиту в КНР. При цьому вона не робила жодних заяв щодо можливості укладення угоди з 19 лютого. Тоді JD.com підтвердила, що розглядає можливість поглинання.

Регуляційний орган Британії, який спеціалізується на питаннях поглинань, ухвалив, щоб претенденти на придбання Currys озвучили ясну пропозицію до 16 березня. Інакше, пояснюють у lblv.com, їм слід відмовитися від угоди.

Currys увійшла до числа компаній, які зуміли заробити на коронавірусній епідемії. У цей період люди почали активно скуповувати побутові електроприлади, втративши можливість витрачатися на відпочинок. Навесні 2021-го вартість цінних паперів фірми досягла £1,59. З того часу її котирування просіли й до 16 лютого (до появи інформації про можливе поглинання) ціна однієї акції Currys склала £0,47.

Дмитро Єрмаков, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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