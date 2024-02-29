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29 лютого 2024, 12:13

Ще двоє бізнесменів зі списку Forbes відмовилися від російського громадянства

Російські підприємці продовжують відмовлятися від громадянства росії. Творці Veeam Software Андрій Баронов і Ратмір Тімашев протягом п'яти років, з 2017 по 2021 рік, що входили до рейтингу «200 найбагатших бізнесменів росії», відмовилися від громадянства рф. Про це повідомив російському виданню Forbes знайомий бізнесменів.

Російські підприємці продовжують відмовлятися від громадянства росії.
Фото: veeam.com

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За його словами, цю процедуру Тимашев і Баронов пройшли в посольстві росії в Кіпрі і зараз у бізнесменів залишилося єдине кіпріотське громадянство. Самі підприємці давно живуть за кордоном: Баронов у Швейцарії, а Тімашов — у США.

Про подання документів на вихід з громадянства Росії Баронов повідомив ще минулого року у своєму акаунті в соцмережі LinkedIn, розповіло джерело, близьке до Veeam.

«Я приватна особа і ніколи не роблю публічних коментарів, особливо щодо політики. Я роблю рідкісний виняток, бо глибоко вражений російською війною в Україні. Я офіційно подав усі документи, необхідні для відмови від російського громадянства», — зазначив Баронов.

Він також додав, що пожертвував мільйони доларів авторитетним гуманітарним організаціям, які допомагали «переміщеним українцям на території України». Офіційно підприємець перестав бути громадянином Росії у грудні.

Своєю чергою Ратмір Тимашев вийшов з російського громадянства в січні 2024 року, з доказом чого ознайомився Forbes. Це також підтвердив сам Тімашов.

Баронов і Тимашев стали восьмим та дев'ятим бізнесменами з-поміж чинних та колишніх учасників списку Forbes, які відмовилися від громадянства росії з початку 2022 року.

Хто ще відмовився від громадянства росії

Раніше від громадянства росії відмовилися мільярдери Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрій Мільнер (DST Global), Микола Сторонський (Revolut), Ігор Макаров («Ареті»), засновник Coalco Василь Анісімов, засновник «Трійки Діалог» Рубен Варданян та колишній мільярд засновник Тінькофф Банку Олег Тіньков.

У 2020 році Forbes оцінив статки Андрія Баронова в $770 млн, Ратміра Тимашева в $680 млн. Основа їхнього стану — це прибуток від продажу компанії Veeam Software венчурному фонду зі США Insight Partners у 2020 році за $5 млрд.

Veeam Software спеціалізується на розробці програмних продуктів для управління даними, їх безпечного зберігання та резервного копіювання. Тимашев та Баронов заснували Veeam у 2006 році, інвестувавши в неї близько $10 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Riojas
Riojas
29 лютого 2024, 12:53
#
Из гражданства тоталитарной страны можно выйти, написав заявление. А громадянства вільної країни може позбавити лише президент…
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 лютого 2024, 13:23
#
І то лише якщо принесеш довідку з тцк сп:)
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