Курс валют на 29 лютого: Долар і євро подешевшали на готівковому ринку

У четвер, 29 лютого, на готівковому ринку курс долара втратив 4 копійки у купівлі та 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу знизився на 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,16−38,60 грн. Євро купують за 41,30 грн, а продають за 42,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,50−38,59, євро — 41,80−41,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,17−38,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,35−41,36 грн/євро.

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