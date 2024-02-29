Зростання попиту ETF на біткоїн, Coinbase відновила роботу після збою: що нового на крипторинку

Попит ETF на біткоїн перевищує втричі його видобуток — CoinShares

Темпи добового зростання запасів цифрового золота спотових біткоїн-ETF становлять 2 800 BTC, пропозиція — збільшується лише на 900 BTC. Подібні оцінки навели в CoinShares, повідомляє The Block.

Шок попиту, що виник, сприяв подальшому зниженню біткоїн-балансів централізованих бірж. Згідно з розрахунками фахівців, падіння показника щодо значень 2020 року сягнуло 28%.

«Донедавна динаміка першої криптовалюти була тісно пов’язана з очікуваннями зниження процентних ставок. Спотові ETF після їхнього схвалення стали значно впливати на цінові тенденції», — пояснили експерти.

Подібні твердження добре проілюстрували події 28 жовтня. Цього дня ціна біткоїна підскочила до $64 000 вперше з листопада 2021 року.

За словами аналітика Bloomberg Джеймса Сейффарта, обсяг торгів за неповну торгову сесію інструментами виявився «руйнівним», досягнувши рекордних $6,3 млрд.

У Білому домі висловили занепокоєння через вплив майнінгу біткоїна на енергосистему — ЗМІ

У Білому домі заявили, що майнінг біткоїна створює значне навантаження на енергосистему. Про це повідомив журналіст Fox Business Чарльз Гаспаріно.

«Оскільки ціна біткоїна зростає, а попит випереджає пропозицію, Білий дім занепокоєний тим, що майнінг може створити значне навантаження на енергосистему. Представники (сектору, — ред.) криптовалют кажуть, що побоювання перебільшені, але будуть використані для спроб посилити регулювання галузі», — заявив Гаспаріно.

Нагадаємо, в травні 2023 року Рада економічних консультантів Білого Дому виступила із заявою про посилення оподаткування майнінгу. Тоді запропонували встановити акцизний податок на енергію для видобутку цифрових активів в розмірі 30% від загальних витрат оператора на електроенергію.

Coinbase відновила роботу після технічного збою

Криптовалютна біржа Coinbase виправила технічну помилку, через яку у користувачів не відображався баланс рахунку.

За словами голови компанії Браяна Армстронга, проблема виникла на тлі «величезного» припливу користувачів. У цей час користувачі не могли купувати та продавати активи.

«Ми змоделювали приблизно 10-кратне зростання трафіку і провели навантажувальне тестування… Підтримувати надлишкове надання послуг дорого, але нам потрібно й надалі працювати над рішеннями для автоматичного масштабування й усувати вразливі місця, що залишилися», — написав глава біржі у X після відновлення роботи.

Варто зазначити, що збій Coinbase збігся зі стрімким зростанням біткоїна до $64 000, який супроводжувався високим обсягом ліквідацій. Згідно з Coinglass, за минулу добу примусово закрилися позиції на $800 млн.

Kraken представила платформу для інституційних інвесторів

Криптовалютна біржа Kraken оголосила про запуск нового сервісу, орієнтованого на інституційних інвесторів. Підрозділ Kraken Institutional об'єднав низку продуктів, включно зі спотовою та деривативною торгівлею, зберіганням активів і доступом до індексів через дочірню компанію Kraken CF Benchmarks.

Згідно із заявою, платформа націлена на керуючих активами, а також на хедж-фонди і великі компанії. Підрозділ очолив співзасновник Staked Тім Огілві, який приєднався до команди Kraken у грудні 2021 року.

Огілві повідомив, що інституційне прийняття криптовалюти продовжує зростати, а нещодавнє схвалення спотових біткоїнів-ETF тільки стимулює попит.

Торгова платформа Kraken також прагне розширити спектр своїх послуг для інституціоналів. Імовірно, вона конкуруватиме з Coinbase Institutional і Coinbase Prime, запущеними 2021 року для обслуговування інституційних інвесторів.

«Новий продукт Kraken спрямований на підготовку ґрунту для нових учасників, а не захоплення частки ринку. Він розроблений для установ, що займаються торгівлею, розміщенням і зберіганням криптовалют», — заявив Огілві.