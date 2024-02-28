1 мільйон євро: 100 українських підприємств можуть отримати гранти від ЄС та Німеччини

У межах програми EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини, мікро-, малі та середні підприємства України можуть отримати 100 грантів до 10 тисяч євро кожен. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Це вже друга хвиля підтримки українського бізнесу від ЄС та Німеччини у рамках грантового конкурсу для 100 мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) з початку 2024 року.

Подати заявку на отримання гранту можна з 28 лютого до 24 березня 2024 року за посиланням. Дані збирає та опрацьовує ГО EasyBusiness («Легкий бізнес»).

До участі у конкурсі запрошуються ММСП, що працюють у сферах:

переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);

креативних індустрій;

логістики та транспорту;

інших секторів з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

Грантовий конкурс

Грантовий конкурс проводиться у межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за спільного фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.

Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств (МСП), а також підтримку інновацій та експорту.

Стратегічний виконавець програми EU4Business — німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер з виконання цього грантового конкурсу — громадська організація EasyBusiness (ГО «Легкий бізнес»).