У межах програми EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини, мікро-, малі та середні підприємства України можуть отримати 100 грантів до 10 тисяч євро кожен. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
1 мільйон євро: 100 українських підприємств можуть отримати гранти від ЄС та Німеччини
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Це вже друга хвиля підтримки українського бізнесу від ЄС та Німеччини у рамках грантового конкурсу для 100 мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) з початку 2024 року.
Подати заявку на отримання гранту можна з 28 лютого до 24 березня 2024 року за посиланням. Дані збирає та опрацьовує ГО EasyBusiness («Легкий бізнес»).
До участі у конкурсі запрошуються ММСП, що працюють у сферах:
- переробки (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість);
- креативних індустрій;
- логістики та транспорту;
- інших секторів з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).
Грантовий конкурс
Грантовий конкурс проводиться у межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за спільного фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.
Програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств (МСП), а також підтримку інновацій та експорту.
Стратегічний виконавець програми EU4Business — німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер з виконання цього грантового конкурсу — громадська організація EasyBusiness (ГО «Легкий бізнес»).
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