Курс валют на вечір 28 лютого: на міжбанку долар та євро впали на 6 й 4 копійки

До закриття міжбанку курс долара впав на 6 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 4 копійки у купівлі та у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 28 лютого Закриття 28 лютого Зміни долар 38,23/38,26 38,17/38,20 6/6 євро 41,38/41,40 41,34/41,36 4/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,67 грн. Євро купують за 41,43 грн, а продають за 42,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,48−38,58, євро — 41,80−41,98 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.