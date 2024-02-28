До закриття міжбанку курс долара впав на 6 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 4 копійки у купівлі та у продажу.
28 лютого 2024, 17:28
Курс валют на вечір 28 лютого: на міжбанку долар та євро впали на 6 й 4 копійки
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Відкриття 28 лютого
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Закриття 28 лютого
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Зміни
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38,23/38,26
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38,17/38,20
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6/6
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41,38/41,40
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41,34/41,36
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4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,20−38,67 грн. Євро купують за 41,43 грн, а продають за 42,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,48−38,58, євро — 41,80−41,98 грн.
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Джерело: Мінфін
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