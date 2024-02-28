У швейцарському місті Цюрих понад 30 тисяч міських службовців отримали подвійну зарплату, але це виявилось помилкою. Тепер вони повинні повернути назад гроші, оскільки бюджет через це втратив 175 млн швейцарських франків ($200 млн). Про це пише Bussines Insider.
28 лютого 2024, 19:27
У Цюриху випадково виплатили службовцям подвійну зарплату: помилка обійшлась у $200 мільйонів
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Як повідомляють у фінансовому департаменті міста, «сталась технічна помилка». Службовці були здивовані таким раптовим підняттям заробітної платні, дехто жартував, що це компенсація за велику інфляцію.
Наразі влада міста надсилає повідомлення службовцям з інструкцією, в якій пояснюють як повернути гроші.
Інфляція у Швейцарії у 2023 році становила 1,7%.
Джерело: Мінфін
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