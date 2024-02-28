Ощадбанк реалізував зручний спосіб оплати за QR-кодом у застосунку ОщадPAY

QR-оплата — альтернативний спосіб здійснення платежів у сервісі ОщадPAY (касовий апарат у смартфоні), який дає покупцю змогу самостійно оплачувати покупки онлайн, використовуючи будь-які платіжні картки, в тому числі ті, що не мають елементів для безконтактної оплати.

Через QR-оплату торговець може побудувати дистанційні канали продажів та взаємодії з покупцем.

Нова функція працює наступним чином:

торговець формує QR-код на оплату через ОщадPAY;

торговець може надіслати цей QR-код клієнту в месенджер, або ж клієнт сканує QR-код з телефону торговця самостійно;

за QR-кодом клієнт потрапляє на форму оплати і обирає зручний для себе вид оплати — за реквізитами картки або через Google Pay;

після оплати торговець надсилає чек у зручний для клієнта спосіб — повідомленням або на електронну пошту.

Жодної комісії за перекази за допомогою QR-коду не стягується. Зарахування здійснюються миттєво.

«Ця технологія є зручною, доступною та безпечною як для покупців, так і для продавців. Наша новинка буде особливо актуальною для підприємців, які ведуть бізнес у соцмережах. Вона дає можливість надіслати QR-код покупцю, який може легко перейти за ним та оплатити рахунок карткою — без складних та затратних за часом платежів за номером картки або реквізитами IBAN-рахунку продавця, за які зазвичай передбачено комісію», — зауважив Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку.

ОщадPAY забезпечує приймання безконтактних платежів картками та NFC-пристроями — смартфонами, смарт-годинниками, NFC-каблучками тощо. Його можна використовувати на ярмарках, виставках, фестивалях, у доставці замовлень кур'єрськими службами, в таксі тощо.

Протягом 2023 року за допомогою ОщадPAY було здійснено 2,5 мільйони трансакцій на загальну суму понад 2 млрд грн. Більше 9 тисяч користувачів цього мобільного застосунку можуть проводити через власний смартфон безготівкові оплати з використанням безконтактних карток та гаманців Apple Pay та Google Pay.