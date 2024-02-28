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28 лютого 2024, 15:15

Ощадбанк реалізував зручний спосіб оплати за QR-кодом у застосунку ОщадPAY

Ощад запровадив новий вид безготівкових розрахунків у торговельних точках — за допомогою QR-коду.

QR-оплата — альтернативний спосіб здійснення платежів у сервісі ОщадPAY (касовий апарат у смартфоні), який дає покупцю змогу самостійно оплачувати покупки онлайн, використовуючи будь-які платіжні картки, в тому числі ті, що не мають елементів для безконтактної оплати.

Через QR-оплату торговець може побудувати дистанційні канали продажів та взаємодії з покупцем.

Нова функція працює наступним чином:

  • торговець формує QR-код на оплату через ОщадPAY;
  • торговець може надіслати цей QR-код клієнту в месенджер, або ж клієнт сканує QR-код з телефону торговця самостійно;
  • за QR-кодом клієнт потрапляє на форму оплати і обирає зручний для себе вид оплати — за реквізитами картки або через Google Pay;
  • після оплати торговець надсилає чек у зручний для клієнта спосіб — повідомленням або на електронну пошту.

Жодної комісії за перекази за допомогою QR-коду не стягується. Зарахування здійснюються миттєво.

«Ця технологія є зручною, доступною та безпечною як для покупців, так і для продавців. Наша новинка буде особливо актуальною для підприємців, які ведуть бізнес у соцмережах. Вона дає можливість надіслати QR-код покупцю, який може легко перейти за ним та оплатити рахунок карткою — без складних та затратних за часом платежів за номером картки або реквізитами IBAN-рахунку продавця, за які зазвичай передбачено комісію», — зауважив Володимир Москаленко, директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку.

ОщадPAY забезпечує приймання безконтактних платежів картками та NFC-пристроями — смартфонами, смарт-годинниками, NFC-каблучками тощо. Його можна використовувати на ярмарках, виставках, фестивалях, у доставці замовлень кур'єрськими службами, в таксі тощо.

Протягом 2023 року за допомогою ОщадPAY було здійснено 2,5 мільйони трансакцій на загальну суму понад 2 млрд грн. Більше 9 тисяч користувачів цього мобільного застосунку можуть проводити через власний смартфон безготівкові оплати з використанням безконтактних карток та гаманців Apple Pay та Google Pay.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Strain
Strain
28 лютого 2024, 16:24
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Самый фиговый банк с точки зрения взаимодействия с их ИТ. Так само как и Пумб. 4 месяца не могли понять что не так с терминалом. 3 раза увозили. Привозили. Оказалось их обновление больше, чем тариф мегабайт на их же симкарте=)

Ну а внедрение их продуктов — это отдельный вид пыток.

Мои фавориты в этом плане это Приват и Моно. Всегда все четко. Все адекватные.
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