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28 лютого 2024, 16:49

Економічні збитки від стихійних лих у світі щорічно становлять понад $200 млрд

Глобальні економічні збитки від стихійних лих щорічно становлять понад $200 млрд, йдеться в огляді Swiss Re Institute, пише «Інтерфакс-Україна».

Глобальні економічні збитки від стихійних лих щорічно становлять понад $200 млрд, йдеться в огляді Swiss Re Institute, пише «Інтерфакс-Україна».► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЕкономічні збитки від стихійних лихЕксперти аналітичного підрозділу швейцарської перестрахувальної компанії проаналізували наслідки чотирьох видів стихійних лих — повеней, тропічних циклонів, снігових бур і конвективних штормів — у 36 країнах світу.
Фото:depositphotos

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Економічні збитки від стихійних лих

Експерти аналітичного підрозділу швейцарської перестрахувальної компанії проаналізували наслідки чотирьох видів стихійних лих — повеней, тропічних циклонів, снігових бур і конвективних штормів — у 36 країнах світу.

Як зазначають у Swiss Re Institute, на частку цих явищ у наш час припадає основна частина економічного збитку від стихійних лих.

Сума щорічного збитку в $200 млрд — це лише нижня оцінка, оскільки враховуються не всі стихійні лиха. Крім того, аналіз Swiss Re охоплює лише матеріальні втрати.

«Оскільки зміни клімату провокують посилення інтенсивності природних явищ, потенційний збиток, імовірно, зростатиме», — зазначають аналітики.

Де найбільші збитки

Ризики зростання збитків від стихійних лих найбільш високі на Філіппінах і в США, йдеться в огляді. На Філіппінах щорічні втрати можуть сягати $12 млрд, у США — $97 млрд.

До високих фінансових ризиків також схильні країни із недостатнім страховим покриттям, як-от Таїланд, Китай, Індія та Філіппіни.

Першим кроком до зниження економічного збитку є вжиття заходів, які дали б змогу пом'якшити потенційні наслідки стихійних лих, зокрема дотримання будівельних норм, посилення захисту від повеней і перешкоджання заселенню територій, що схильні до стихійних лих, ідеться в огляді.

Джерело: Мінфін
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