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28 лютого 2024, 15:17

США продовжили перебування українців за гуманітарними паролями ще на два роки

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити можливість українцям перебувати у країні за гуманітарними паролями ще на два роки. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити можливість українцям перебувати у країні за гуманітарними паролями ще на два роки.
Фото: pixabay.com

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«Вдячна Міністерству національної безпеки США за сьогоднішнє рішення, що надає можливість громадянам України, строк перебування яких на території Сполучених Штатів за гуманітарними паролями закінчується цього року, отримати нові гуманітарні паролі строком до двох років», — зазначила вона.

За її словами, право поновити свій статус гуманітарного пароля отримали як українці, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

Детальна інформація щодо умов та процедури отримання громадянами України нових гуманітарних паролів опублікована на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США.

Джерело: Мінфін
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